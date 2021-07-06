شوقي غريب يكشف السبب الحقيقي وراء عدم انضمام صلاح للأولمبياد

الشارقة - اميمة ياسر - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه كان يعمل من أجل الوصول لأفضل مجموعة وأفضل تشكيل، مؤكدًا أنه كان معه أكثر من ملف صعب أبرزها ملف اللاعبين المحترفين.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات إذاعية: "ملف محمد صلاح وملف مصطفى محمد وملف عمر مرموش، وتريزيجية كان له أفضلية في بعض الأوقات للتواجد معنا، وتعاملنا مع صلاح ومع وليفربول وكان عنده الرغبة الشديدة، وحدثت اتصالات غير مباشرة مع صلاح وكان مرحب جدَا".

وتابع غريب: "لا أستطيع أن أكتب في خطاب رسمي لليفربول بناءً على رغبة صلاح، لكن كتبت بناءَ على رغبة المدرب نرغب في ضم محمد صلاح، وفي الحقيقة وقفت في الآخر على موقف هل بطولة كأس الأمم ستلعب في موعدها أم لا؟، ولو كانت ستؤجل صلاح كان سيشارك معنا، وليفربول عدد أسبابه لرفضه بالمواعيد".

وواصل: "بالنسبة لمصطفى محمد الإدارة في جالطة سراي تغيرت والمدرب قال إحنا لسه متعاقدين مع اللاعب من فترة قصيرة، وكنا نتحدث على ضم مصطفى محمد حتى يوم القيد، الموضوع كان نفس قصة صلاح، ونفس الأمر بالنسبة لعمر مرموش".

واستطرد: "بصراحة أنا لم أظلم أحدًا، وأنا عندي عناصر كويسة، حتى الآن مفيش مباريات ودية قبل الأولمبياد، سيكون المعسكر مفتوحًا في أول يومين ثم سيكون مغلقًا، ونحاول حاليا إجراء مباريات ودية في طوكيو، وإذا لم يكن فلا توجد أزمة".

وأكمل غريب: "تغيير اللائحة ساعدني في ضم لاعبي الأهلي، وموافقة فيفا على وجود 22 لاعبا في القائمة بدلا من 18 كان باقتراح من أحمد مجاهد، حتى الآن لا نعرف هل لاعبي الأهلي سيسافرون من المغرب إلى طوكيو مباشرة، أم سيأتون إلى القاهرة ثم إلى طوكيو، المهم عندي أنهم سيصلون يوم 19".

وأتم غريب: "لو لاعبو الأهلي وصلوا يوم 19 مازالنا بنناقش مع الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركتهم في المباراة الأولى، وسنحاول تطبيق النظام المطبق على المسافرين من المغرب وليس من مصر".