شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة مستمرة.. ضعف التقييم يُكلف الأهلي مليون دولار إضافية فى صفقة ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت أزمة ضعف تقييم اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية مستمرة من خلال عدم شراء لاعبين بأسعار ضعيفة من فرقهم الافريقية، وانتظار تألقهم من أندية شمال افريقيا المعروفين بمهارتهم الكبيرة في اكتشاف المواهب ثم يتم شرائهم بأسعار باهظة ومرتفعة للغاية، وهو ما حدث مع أكثر من لاعب أخرهم المالي اليو ديانج نجم وسط الأهلي.

وفجّر إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مفاجأة من العيار الثقيل تخص ديانج قائلا: "حينما كنا نتولى القيادة الفنية للنادي المصري، اتفقنا على ضم أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار فقط، لكن الصفقة تعطلت لأسباب مختلفة"

وقام مولودية الجزائر بشراء ديانج مقابل حوالي 50 الف دولار قبل أن يتألق مع الفريق ويقوم النادي الأهلي بشرائه مقابل مليون و100 الف دولار، وهو ما يعني أن نادي مصري اشترى لاعب بزيادة قدرها حوالي مليون دولار، في الوقت الذي كان من المفترض أن يشترية نادى مصري أخر بـ5 % فقط من قيمة شرائه من قبل الأهلي.

ويُحسب لإدارة الأهلي في صفقة ديانج بالتحديد نجاحهم في ضم اللاعب مقابل مبلغ معقول في الوقت الذي ظهر متوسط الميدان المالى بشكل جيد مع الأهلي لترتفع قيمته التسويقية 6 مرات تقريباً بعد تلقي الأهلي مؤخراً عرضاً من العين الإماراتي مقابل 6 مليون دولار قابل للزيادة.

وتلقى اليو ديانج عرضين من ناديين خلال الفترة الماضية، وهما جالاتا سراي التركي والعين الإماراتي، في الوقت الذي يعد رحيل اللاعب من عدمه بيد إدارة النادي الأهلي، والتي أكدت أنها لن ترد على أي عرض سواء بالموافقة أو الرفض قبل انتهاء المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر اقامته يوم 17 من شهر يوليو الجاري في المغرب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.