شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يؤكد : كريم هنداوى آخر صفقات يد الزمالك..والأحمر جاهز للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك عن أن كريم هنداوى حارس مرمى فريق اليد العائد مجدداً لصفوف القلعة البيضاء سيكون آخر صفقة فى فريق كرة اليد هذا الموسم . كما قال لبيب فى تصريح له بلقاء حصرى على تليفزيون الخليج 365 ، أنه يعتبر أحمد الأحمر مثل أبنه ، مشيرا إلى أنه حتى الأن لم يعلن عن تجديد تعاقده لأنه قال أنتتهوا من التجديد للجميع والتعاقدات الجديدة و أنا كده كده همضى.

فيما تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.