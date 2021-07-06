شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يؤكد : كريم هنداوى آخر صفقات يد الزمالك..والأحمر جاهز للتجديد والان مع تفاصيل الخبر
كما قال لبيب فى تصريح له بلقاء حصرى على تليفزيون الخليج 365 ، أنه يعتبر أحمد الأحمر مثل أبنه ، مشيرا إلى أنه حتى الأن لم يعلن عن تجديد تعاقده لأنه قال أنتتهوا من التجديد للجميع والتعاقدات الجديدة و أنا كده كده همضى.
فيما تعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.
كما قامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق اليد، حيث تسلم اللاعبون كافة المستحقات وكانت عبارة عن جزء من المستحقات المتأخرة عن الموسم قبل الماضي، بالإضافة إلى مقدم العقود عن الموسم الماضي، والدفعة الأخيرة من قيمة العقود عن نفس الموسم بخلاف راتب أربعة أشهر متأخرة.