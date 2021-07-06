شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف موعد فتح باب الترشيح لانتخابات نادى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك عن تحديد يوم 23 نوفمبر لتسليم القلعة البيضاء لمجلس منتخب، مشيرا إلى أنه وفقا للوائح يتم فتح باب الترشيح فى شهر سبتمبر المقبل.

كما قال لبيب، فى تصريح حصرى على تليفزيون الخليج 365، إن نادى الزمالك يستحق أن يدار بمجلس منتخب وليس لجان مؤقتة.

فيما أكد لبيب أن هدف اللجنة خلال الفترة الحالية هو تكاتف أبناء النادى فضلا عن تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات.

ومن ناحية أخرى كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك، عن عقد جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم من أجل الاتفاق على تجديد تعاقده دون التحدث فى أى أرقام .

وقال حسين لبيب إن كل الأرقام التى تثار على السوشيال ميديا أو الإعلام ليس لها أى أساس من الصحة، خاصة أنه يتم عقد جلسة أخرى فى حضور محامى الزمالك للاتفاق على الأمور المالية .

وأكد حسين لبيب أن بن شرقى لاعب زملكاوى مثله مثل الجماهير الزملكاوية .

ويسعى مسئولو الزمالك لإنهاء ملف تجديد عقد النجم المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، ومنحوا المغربى مهلة خلال الفترة الحالية للرد حول رغبته فى تجديد عقده من عدمه.

وطلب أشرف بن شرقى مهلة للتفكير حينما تم فتح الملف معه فى الفترة الماضية ويتبقى فى عقد بن شرقى موسم وحيد مع الزمالك هو الموسم المقبل، لذا ترغب إدارة النادى فى حسم إمكانية تجديد عقده من عدمه، إلا أنه تم منح اللاعب مهلة لحسم قراره فى الفترة المقبلة.