اتحاد الكرة يشكل لجنة لحل أزمة سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو 18 يوليو

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة، تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى النادى الأهلى من المغرب إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد يوم 18 يوليو الجارى، بعد الحصول على استثناء من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين إلى طوكيو ودخول الفقاعة الطبية يوم 19 يوليو بدلا من 17 كما كان مقررا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأولمبى معسكره استعدادا للأولمبياد يوم الخميس، بدون لاعبى الأهلى نظرا لخوضهم مباريات الدورى بجانب الاستعداد لنهائى دورى الأبطال الأفريقي أمام كايزرتشيفز يوم 17 يوليو الجارى، على أن ينضم اثنين من سداسى الأهلى الذين وقع عليهم الاختيار للمنتخب قبل سفر البعثة الحمراء للمغرب ثم يلحق الرباعى الآخر ببعثة المنتخب الأولمبى في طوكيو يوم 18 يوليو.

ويخشى المنتخب الأولمبى من تأخر وصول رباعى الأهلى وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس المرمى، ما يعنى غيابهم عن المباراة الأولى أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، لذا قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بحيث يصل الرباعى يوم 18 يوليو الجارى.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.