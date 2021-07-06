شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير باسم على من المشاركة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باسم على ظهير أيمن المقاولون العرب لاختبار طبى على هامش تدريبات المقاولون اليوم الثلاثاء، استعداداً لمباراة الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدورى العام، وذلك لتحديد مصير لاعب المقاولون من المشاركة فى اللقاء المرتقب.

ويعانى باسم على من شد فى العضلة الأمامية، وفى الوقت نفسه يعانى أحمد شكرى لاعب المقاولون من تمزق فى العضلة الخلفية، بينما تحسم الأشعة مصير محمد رزق لاعب ذئاب الجبل بعد خروجه مصاباً فى مباراة الطلائع الماضية.

وكان المقاولون العرب قد تلقى الهزيمة الأولى منذ بداية الدور الثانى أمام طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس لاعبى المقاولون بإغلاق صفحة الهزيمة للتركيز على المباراة التالية أمام الأهلى والتى تقام الخميس المقبل، خاصة مع ضيق الوقت بين المباراتين، وشدد مدرب المقاولون على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلى للابتعاد عن معركة البقاء الدائرة فى مؤخرة الجدول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 33 هدفا أخرى.