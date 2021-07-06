شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف موقف الزمالك من التفاوض مع رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك، أن فاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون كرة القدم وحسين السيد عضو اللجنة المؤقتة بالتعاون مع المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون هم من يحددون ملامح التعاقدات والتجديدات فى النادى، فضلا عن تكليف شخصه مفوضا من اللجنة بعقد جلسة مع المدير الفنى لوضع القرارت النهائية.

وقال لبيب، فى حوار حصرى لتليفزيون الخليج 365، إن ملف رمضان صبحى أو التجديد لأشرف بن شرقى أو أى لاعب غيرهما بقرار من الجهاز الفنى أولا يتم عرضه على اللجنة لبحث الأمر.

وتردد بقوة فى الفترة الأخيرة إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، فى ظل تعرض اللاعب لبعض الأزمات مع ناديه الحالى بسبب مستحقاته المالية وعدم سدادها بالطريقة المتفق عليها.

ويضع مسئولو الزمالك شروط للتعاقد مع رمضان صبحى فى الصيف المقبل، وفى مقدمتها ضرورة تقاضى اللاعب راتبه وفقاً للسقف المحدد من جانب النادى، حيث لا يوجد مانع فى مساواته بأكبر عقد فى الفريق، ولكن لا يمكن أن يتجاوزه.

بينما الشرط الثانى، هو ضرورة إنهاء الصفقة مع بيراميدز بمقابل مادى مناسب، وقد يكون الحل لذلك هو إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة أن بيراميدز يريد بالفعل بعض لاعبى الزمالك الحاليين.