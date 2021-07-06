شكرا لقرائتكم خبر عن منصب إدارى وآخر فنى لقائدى الأهلى سليمان وسمير بعد إعلان الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن لجنة التخطيط بالأهلى تُناقش استحداث منصب إدارى وآخر فنى داخل جهاز الكرة فى الفترة المقبلة، تمهيداً لتعيين قائدى الأهلى وليد سليمان وسعد سمير فيهما بعد إعلان اعتزالهما خلال الفترة المقبلة، وأكد مصدر داخل النادى أن هناك ثقة كبيرة فى الثنائى نظراً لتاريخهما الكبير مع النادى وعطائهما اللا محدود بالإضافة لكونهما من قائدى الفريق واللاعبين الكبار الذين يستحقون التقدير.

ورغم عدم وجود نية من الثنائى فى إعلان اعتزالهما بنهاية الموسم الجارى، إلا أن الإدارة الحمراء ترفض الاستغناء عن خدمات الثنائى حال اتخاذهما القرار فى أى لحظة، وذلك من خلال الاستفادة من خبراتهما الكبيرة التى اكتسبوها خلال مشوارهما الحافل مع الفريق الأحمر.

ورفض حازم الحديدى وكيل أعمال وليد سليمان فكرة أن الحاوى سوف يعلن اعتزاله حال تتويج المارد الأحمر بطلا لأفريقيا بالنسخة الجارية، وقال حازم الحديدى: "ما علاقة تتويج الأهلى بالبطولة الأفريقية وبين اعتزال وليد سليمان، الحاوى ليس مجرد لاعب فهو كابتن تاريخى للنادى الأهلى، وعلاقته بالقلعة الحمراء علاقة أبدية، وليد سليمان سيظل لاعباً فى الأهلى حتى لو بيلعب برجل واحدة".

وتابع حازم الحديدى: "وليد سليمان حتى فى ظل غيابه عن المشاركة فى المباريات يقوم بدور مهم فى تحفيز اللاعبين وممارسة مهامه كأحد كباتن الأهلى الذى يحتاجهم بشدة فى هذه الآونة لاسيما فى الأمتار الأخيرة من عمر البطولات سواء دورى الأبطال أو الدورى وكأس مصر".