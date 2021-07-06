شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يحذر من حساب على تويتر ينتحل شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى، أنه لا يمتلك أى حسابات على موقع تويتر، وذلك بعدما انتحل حساب على موقع تويتر شخصية لاعب الأهلى، ووجه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء معرباً عن شكره لهم على رسائل الدعم.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على إنستجرام: طيب ربنا يهدى ويشفى، أنا معنديش تويتر، كان أكونت وقفلته، وأنا دلوقتى لا أملك أى حساب على تويتر وشكراً.



اكرم توفيق

ويبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى عصر اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة مساء الأحد باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى.

وبدأ الجهاز الفنى للأهلى فى مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المقاولون العرب فى الدورى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف ذئاب الجبل قبل المباراة التى تجمعهما، فى ظل رغبة الجهاز الفنى فى عبور المقاولون ومواصلة رحلة تجميع كل النقاط المتاحة لاستعادة صدارة الدورى.

ويرغب موسيمانى فى تحديد نقاط ضعف المقاولون قبل بناء الخطة التى يعتمد عليها فى عبور منافسه ومعرفة أبرز المشاكل الفنية التى تواجه الذئاب، حيث حذر من خطورة المباراة لاسيما مع موقف المقاولون غير المطمئن بالدورى، والذى سيلعب بكل ما أوتى من قوة لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر ودخول المنطقة الدافئة بجدول الدورى.