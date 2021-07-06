شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع الجهاز المعاون لتقييم لاعبى الزمالك خلال فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الجهاز المعاون، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة خلال فترة الراحة الحالية التى حصل عليها الفريق عقب تأجيل مباراة المحلة التى كان مقررا لها أمس ضمن مباريات الجولة الـ29 للدورى.

ويرغب كارتيرون فى تقييم جميع لاعبى الفريق عن مشوارهم مع الزمالك هذا الموسم، لتحديد قائمة الراحلين عقب نهاية الموسم الحالى، حيث سيقوم كارتيرون بتسليم قائمة اللاعبين الذى يرغب فى رحيلهم عن الفريق إلى إدارة النادي لتبدأ إدارة النادى فى توفيق أوضاع هؤلاء اللاعبين ما بين الإعارات أو البيع النهائى وإعادة تسويقهم ودخول البعض فى صفقات تبادلية.

وفى سياق مختلف حذر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الإفراط فى تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن، وذلك خلال فترة الإجازة الطويلة التى منحها المدير الفنى للفريق لمدة 11 يومًا ابتداء من أمس الاثنين.

وشدد الخواجة الفرنسى على اللاعبين ضرورة الحفاظ على معدل أوزانهم وعدم الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة، خاصة فى ظل ابتعادهم عن التدريبات لفترة طويلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين خوض برنامج تدريب منزلى بشكل يومى من أجل الحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما طلب أن يتم متابعة هذا البرنامج مع الجهاز الفنى عن طريق الواتس آب.

ويستغل كارتيرون فترة الإجازة لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الخواجة الفرنسى حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.