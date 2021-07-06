شكرا لقرائتكم خبر عن عودة منتخب اليد من معسكرات أوروبا 12 يوليو استعدادا للسفر لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة يوم 12 يوليو الجارى بعد انتهاء أخرالمعسكرات الأوروبية فى ألمانيا للتوجه إلى طوكيو إستعدادا للدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن ينهى منتخب اليد معسكر ألمانيا يوم 11 من الشهر الجارى.

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الفرنسى بنتيجة 30/31 ، برمية جزائية فى الثانية الأخيرة وديا أمس ، فى إطار معسكر فرنسا المتواجد فيه الفراعنة حاليا استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويتوجه منتخب اليد، إلى ألمانيا مباشرة من فرنسا يوم 9 يوليو الجارى، عقب انتهاء المعسكر المقام حاليا فى الأخير وتخلله اللقاء الودى مع المنتخب الفرنسى، وذلك للمشاركة فى دورة ودية ثلاثية بألمانيا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد فى دورة ألمانيا مع البرازيل يوم 10 يوليو، ثم مع صاحب الأرض 11 يوليو.

وتوجه المنتخب إلى فرنسا بعد احتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى خاضها قبل السفر لفرنسا، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب المصرى فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .





وتضم قائمة منتخب مصر كلا من:حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.