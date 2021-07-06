شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يُطالب مهاجم الأهلى بإغلاق ملف العروض الخارجية والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من صلاح محسن مهاجم الفريق إغلاق ملف العروض التى تلقاها الفترة الماضية من أندية محلية للرحيل لإحداها الموسم المقبل سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وتحدث عبد الحفيظ مع صلاح محسن مؤخراً بشأن ضرورة التركيز في التدريبات والمباريات فقط خاصة بعدما عاد لحسابات الجهاز الفني وبات يُشارك في المباريات.

وأبلغ مدير الكرة بالأهلي ، مهاجم الفريق بأن الجهاز الفني لن يستغني عنه ويرغب في بقاؤه لذا عليه إغلاق ملف العروض الخارجية والداخلية.

من ناحية أخرى، أعرب بيتسو موسيماني عن سعادته بالفوز على سموحة برباعية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن أداء الأهلي أفضل من مباراة بيراميدز، خاصة بعد تحقيق الهدف بالفوز وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

وعدد موسيماني مكاسب الأهلى في لقاء سموحة، مؤكدًا أنه أمر جيد أن يأتي الفوز اليوم مباشرة، بعد التعادل مع بيراميدز وخسارة نقطتين في الثواني الأخيرة، بالإضافة إلى نجاح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة سموحة.

وأشار إلى أن استبدال الشناوي جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في مران أمس الأول، مؤكدًا أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ومن ثم فضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة.

وقال إنه فضل الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.

وأكد موسيماني أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء فى ظل إصابة محمد هاني، مشددًا على أن أكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير.

وذكر أنه كان حزينًا للغاية بالتعادل أمام بيراميدز، مشددًا على أن الفريق أهدر العديد من الفرص في هذه المباراة ولكن أغلقنا هذه الصفحة تمامًا، واليوم نجحنا في العودة لطريق الانتصارات.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد أن الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في ظل غياب لاعبي الفريق الذين سيوجدون مع المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن غياب ٥ لاعبين في هذا التوقيت من المنافسة على لقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية.