شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي معلول يستعيد البريق في القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الدولي التونسي علي معلول، المحترف فى صفوف النادى الأهلي فى استعادة بريقه مجددا، بالتألق فى صفوف القلعة الحمراء بعد العودة من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

ويمتلك معلول الكثير من الخبرات التى مكّنته من العودة لمستواه سريعا، على الرغم من الابتعاد الطويل؛ لأنه يتمتع بفنيات كبيرة وخبرات سنوات طويلة.

ووضع الدولي التونسي بصمته على 3 أهداف من رباعية الأهلي أمام سموحة فى الدورى، بعدما سجل هدفا وصنع هدفين.

ورغم غيب علي معلول عن المشاركة لفترة طويلة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه ظل محتفظا بأرقامه المميزة، حيث بلغ إجمالي الأهداف التي سجلها معلول مع الأهلي، 4 أهداف في 17 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 153 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادما من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 26 هدفا بقميص الأهلي وصنع 45 هدفا أخرى، وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للنجم على معلول فى الصورالتالية: