تفاصيل مشاركة وفد الإمارات في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت اللجنة الأولمبية الإماراتية، الثلاثاء، عن الوفد الرسمي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو.



وتشارك الإمارات ببعثة مكونة من 6 رياضيين في 4 ألعاب هي الرماية، والجودو، والسباحة، وألعاب القوى، خلال المنافسات في الفترة من 23 يوليو/حزيران الجاري وحتى 8/أغسطس المقبل.

وأعلن أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية، عن تفاصيل المشاركة، إذ يضم وفد الإمارات بأولمبياد طوكيو 18 عضواً منهم 6 رياضيين

هم سيف بن فطيس الذي يفتتح مشاركات الحدث بمسابقة رماية الأسكيت والتي تنطلق يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت

73 كيلوجرام برياضة الجودو 26 يوليو الجاري، كما يخوض السباح يوسف المطروشي منافسات 100 متر حرة في اليوم الذي يليه.

ويشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كيلوجرام بالجودو في الـ30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم حسن النوبي المشاركة بسباق 100 متر31 يوليو الجاري.

وتشارك فاطمة الحوسني في منافسات قذف القرص ضمن مسابقات ألعاب القوى.

وكشفت اللجنة الأولمبية الإماراتية خلال المؤتمر الصحفي عن الزي الرسمي للوفد الرياضي المشارك بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويشارك الحكم الدولي للكرة الطائرة حامد محمد الروسي الحمادي في إدارة مباريات الكرة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بناء على الدعوة المرسلة من الاتحاد الدولي للعبة إلى اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.