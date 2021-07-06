بطولة مصر: الاتحاد يوقف انتصارات الاسماعيلي

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القاهرة: أوقف الاتحاد السكندري انتصارات مضيفه الاسماعيلي عندما تغلب عليه 2-1 الاثنين بملعب الاسماعيلية في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر (65)، وأدرك البديل الانغولي آري بابيل التعادل للإسماعيلي (78 من ركلة جزاء) قبل أن يسجل البديل عبد الغني محمد هدف الفوز للضيوف (88).

وهو الفوز الثالث للاتحاد السكندري في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده الى 41 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما تعرض الاسماعيلي للخسارة العاشرة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

المقاصة

واهدر مصر المقاصة نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه وادي دجلة 1-1 بملعب السلام في القاهرة.

وتقدم المقاصة بهدف الإثيوبي شيميليس بيكيلي (45+3)، وتعادل وادي دجلة عن طريق احمد عاطف (51 ). واهدر باسم مرسى ركلة جزاء للضيوف (85).

ورفع مصر المقاصة بقيادة مديره الفني الجديد محمد عبد الجليل خليفة محمد عبد العظيم "عظيمة" المستقيل بسبب الازمة المالية، رصيده الى 37 نقطة في المركز الثامن، ووادي دجلة الى 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير، وله مباراة مؤجلة مع الاهلي.