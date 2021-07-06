غريب يوضح.. استثناء الأهلي.. لاعب تأثر باستبعاده.. وهل ظلم أحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، أنه لا يشعر أنه ظلم بعض اللاعبين بعدم اختيارهم لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مضيفًا أنهم حصلوا على استثناء يسمح بانضمام لاعبي الأهلي يوم 19 يوليو الجاري.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 من الشهر الجاري في طوكيو باليابان.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر راديو "أون سبورتس"، قال غريب: "معسكر المنتخب سيبدأ بعد غد الخميس، سيتم فتحه لمدة يومين ثم سندخل في معسكر مغلق بداية من يوم 9".

وأضاف: "ليس هناك ترتيب لخوض وديات في القاهرة حتى الآن، وقد نخوض ودية في طوكيو، لا أعرف من سيكون رئيسا للعبثة في اليابان وأيمن المزين هو طبيب الفريق ومحمد أبو العلا (طبيب المنتخب الأول) بديلا له في حالة حدوث طارئ".

وعن استبعاد محمد صلاح ومصطفى محمد، قال: "لم يحدث تواصل مباشر بيني وبين صلاح، انضمامه لم يتم بسبب بطولة أمم أفريقيا، خطاب ليفربول لنا عدّد لنا المرات التي سينضم فيها صلاح لمعسكر الفراعنة، إذا كان تم تأجيل (الكان) لانضم صلاح للأولمبياد".

وتابع: "نفس الحال بالنسبة لمصطفى محمد، مدربه قال لنا إننا تعاقدنا معه قبل فترة بسيطة، ونحتاجه في مشوارنا بالبطولات الأوروبية، ومن سوء حظه تزامن المباريات مع توقيت مباريات المنتخب، لذلك تمسك به النادي".

وبسؤاله عن لاعب كان حزينا لاستبعاده، أجاب: "بالتأكيد هو مصطفى محمد، فهو هداف الفريق وخاض معي كل المباريات.. أما الباقي فلم أشعر أنني ظلمت أحد".

وعن كيفية انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب في الأولمبياد، أجاب غريب: "خلال الفترة الماضية، كان هناك خطابات بيننا وبين الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وبين اللجنة الأولمبية، اللائحة كانت تنص على تواجد 18 لاعبا و 4 في المدرجات لا يشاركون إلا في حالة الإصابة".

وواصل: "تمت الموافقة بعد خطابات من أكثر من اتحاد أن يدخل الـ 22 لاعبا في القائمة، وهذا فتح الباب أمامنا لضم لاعبي الأهلي، وحصلنا على استثناء بدخولهم يوم 19 ونحاول انضمامهم قبل اليوم المذكور".

وأكمل: "مازلنا في مرحلة التنسيق، هل سيتم السفر مباشرة من المغرب أم من القاهرة ثم إلى طوكيو، الأهم أننا تأكدنا من وصولهم يوم 19 إلى طوكيو".

وبسؤاله عن إمكانية خوض لاعبي الأهلي للمباراة الأولى للمنتخب الأولمبي، قال: "نحاول.. فلاعبي الأهلي سيكونون داخل فقاعة في المغرب بداية من يوم 13 لخوض مباراة النهائي، وبالتالي جاهزون، أما السفر عبر طائرة خاصة أو رحلة عادية لا أعلم عنه شيء حتى الآن، تلك الأمور يحددها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية".

وعن اختيار قائد المنتخب، قال غريب: "لا أنكر أن رمضان صبحي قائد ممتاز، وأدى دوره بنسبة تخطت الـ 100% في أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لكن من وجهة نظري أن الاقدمية لابد أن تحترم، وهي التي تقول أن حجازي هو القائد يليه رمضان ثم محمد الشناوي ثم محمود حمدي الونش".

وأتم: "هذا الأمر داخلي، ولن يأخذ مني حديث كثير، سيحسمه اللاعبون فيما بينهم، إذا قرر حجازي أن يصبح رمضان القائد فسيتم، لكن إذا كنت صاحب القرار فسأختار بالأقدمية".