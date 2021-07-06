"يومين تلاتة ومحدش هيفتكرني".. قصة المصري إيهاب الذي دعمه تشيلسي (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى الجريتلي:

"يومين تلاتة ومحدش هيفتكرني.. لكن كرم ربنا كان في دعا الناس ليا الأيام اللي فاتت"، كانت هذه الخلاصة التي توصل لها محمد إيهاب، بعدما انتشرت قصة دعم نادي تشيلسي الإنجليزي له خلال أزمة صحية يمر بها عبر رسالة بريدية موقعة من قائد فريقه، الإسباني سيزار أزبيليكويتا.

يدرس إيهاب علوم الحاسب في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، إذ تعرض لأزمات صحية جعلته مع انتشار فيروس كورونا يُتابع مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا من غرفته.

استقبل إيهاب النهائي باستعدادات خاصة للحدث الذي لم يعشهِ منذ موسم 2011/2012 حين توج "البلوز" ـ كما يُلقب فريقه الإنجليزي ـ بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، كما قرر والده استغلال المباراة لرفع الحالة المعنوية لنجله.

البطولة تأتي في وقت يُعاني فيه ابن الـ 22 عامًا من أزمة صحية: "دورنا كأباء إسعاد أولادنا وبالنسبة لمحمد لن يُسعده شيء بقدر تشيلسي فالتقطت له صورًا ومقاطع فيديو وهو يُشاهد المباراة في غرفته وأرسلتها عبر بريد إلكتروني إلى نادي تشيلسي".

ولكن لم ينتظر والد محمد الذي يعمل في إحدى شركات المقاولات شيئًا من تشيلسي سوى دعم النادي الإنجليزي لنجله: "تفاجئت بالرسالة البريدية الموقعة من قائد النادي".

قصة تشجيع طالب الفرقة الثالثة بكلية علوم الحاسب لنادي تشيلسي بدأت من أسرته حين كانت تُشاهد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008: "بطبيعة سني لم أكن مهتمًا بالمباراة ولكنني كنت أعرف دروجبا حين واجه منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2006 وكنت أحب اللون الأزرق فشجعت تشيلسي ولكن للأسف هُزمنا حينها".

أراد إيهاب احتراف كرة القدم كحارس مرمى في الصغر ولكن مشكلة صحية منعته ولكنه لم يتوقف وظلّ يمارس لعب الكرة بصورة أسبوعية مع أصدقائه في وقت لم يهتم بتشجيع تشيلسي حتى عام 2013 بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا:"لم تكن البطولة سببًا رئيسيًا ولكنني بدأت الاهتمام بتشيلسي ومشاهدة مبارياته في المقاهي مع الأصدقاء بعد الحصول على إذن والدي".

لم يكتفِ محمد بمتابعة مباريات تشيلسي فقط بل انضم في عام 2015 لرابطة مُشجعين للنادي لم تكن رسمية حتى انضمت لرابطة أكبر رسمية موجودة في مصر ليرافق أعضائها في كل تجمع لمشاهدة المباريات الهامة للفريق حتى عام 2020 حين تفشي فيروس كورونا وتعرض في نهاية العام ذاته لوكعة صحية ألزمته المنزل فحصل على بطاقة اشتراك لمشاهدة مباريات فريقه والبطولات الأوروبية.

يقول والده ليلاكورة: "قللنا تجمعاته بسبب تفشي فيروس كورونا والوعكة الصحية التي تعرض لها لكن الحمدلله كل الأمور طيبة الآن" لذا كان من المعتاد أن يجلس محمد ليشاهد المباراة في غرفته: "علقت كل حاجة عندي عليها علم تشيلسي في الأوضة وكانت لحظات متتنسيش".

وثق والد محمد هذه اللحظات وأرسلها لنادي تشيلسي:"من شهر فبراير ومحمد بيمر بمراحل علاجية وعمليات صعبة في وقت كورونا منتشرة ففكرت في حاجة تسعده ومافيش غير تشيسلي ولكن لم أتوقع ماحدث".

الوالد ظلّ بعد المباراة بمساعدة أحد أفراد العائلة يبحث عن طريقة للتواصل مع نادي تشيلسي حتى أرسل عبر البريد الإلكتروني للنادي موقف نجله قبل أن يصله ردًا بعد ثلاثة أيام برسالة موقعة من قائد فريقه، الإسباني سيزار أزبيليكويتا، جاءت:

"يؤسفني سماع أنك لم تكن على ما يرام مؤخرًا.. نيابة عن الجميع هنا في تشيلسي أغتنم هذه الفرصة لأقدم أفضل تمنياتنا لك بالشفاء العاجل.. لا استطيع سوى تخيل مدى صعوبة الأمر في هذا الوقت ولكن رجاءً أعلم أنك في ذهننا، أنا وزملائي ونرسل لك كامل دعمنا".

رحلة الوالد ليطلب من تشيلسي دعم نجله لم يكن يعلم بها المشجع الصغير حتى وصلت للوالد الرسالة يوم 29 يونيو الماضي:"أول ما صحي قلته ممكن تفتح (الإي ميل)، ليظل محمد لدقائق غير مستوعب مايحدث وما وجده في الرسالة البريدية التي وصلته من نادي تشيلسي:"نزلت الرسالة تاني يوم على فيسبوك عندي واتقلبت الدنيا".

لا يعبأ أحد من أسرته بما حدث سوى بما كسبه نجلهم من دعوات: "الأعمال بالنيات وربنا كان عالم بنيتي إني عاوز أفرح ابني وأرفع روحه المعنوية وتفاجئنا بكم الدعوات.. في ناس بتعمل حاجات أهم في المجالات العلمية والسياسية والرياضية ولكن هذا هدف الرياضة بعيد عن التراشق على مواقع التواصل"، وهو الواقع الذي يؤكده المشجع الوفي لتشيلسي ممتنا لهذه الرسالة التي دعمته نفسيًا في وقت كان يحتاج فيه لشيء يسعده.