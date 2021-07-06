منظمو سباق جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يقررون إلغاء السباق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قرر منظمو سباق جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، إلغاء السباق بشكل رسمي، للموسم الثاني على التوالي.



وجاء إلغاء سباق أستراليا للعام الثاني على التوالي بسبب القيود الصارمة المفروضة لدخول البلاد، في ظل التحورات المستمرة لفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة.

وقال منظمو سباق أستراليا في بيان رسمي: "يؤسفنا الإعلان عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى 2021 بسبب القيود والتحديات اللوجستية المتعلقة بجائحة كوفيد-19".

وأضاف المنظمون: "جائحة كوفيد-19 الحالية وتعقيدات السفر والقيود اللوجستية تعني أنه من غير الممكن ضمان إقامة السباق في هذا الوقت، وبناء عليه لن يكون موجودا في جدول 2021".

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، إنه رغم الشعور بالإحباط، فإنه يثق في الإبقاء على جدول الموسم الجاري من 23 سباقا رغم إلغاء سباق أستراليا.

وأضاف: "لدينا مجموعة من الخيارات للمضي قدما لتعويض سباق جائزة أستراليا الكبرى، سنعمل على ذلك في الأسابيع المقبلة".

يُذكر أن سباق أستراليا في بطولة العالم للدراجات النارية، الذي كان من المقرر إقامته في 24 أكتوبر/تشرين الأول، تم إلغاؤه أيضا للعام الثاني على التوالي للسبب ذاته.

وقرر منظمو بطولة العالم للدراجات النارية تقديم موعد سباق جائزة ماليزيا الكبرى لمدة أسبوع، لتعويض سباق أستراليا، وإضافة سباق آخر في البرتغال لجدول الموسم، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.