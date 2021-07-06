ما هو موعد مباراة منتخب البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حجز منتخب البرازيل مقعده في المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز الذي حققه على بيرو في نصف النهائي.



وفاز منتخب البرازيل على بيرو بنتيجة بهدف نظيف سجله لوكاس باكيتا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماني جارينشا، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.

وبذلك يصل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، بعدما وصل إلى نهائي النسخة الماضية في 2019.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة، في وقت مبكر من صباح الأحد المقبل، وتحديدا في تمام الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي.

ومن المُنتظر أن يتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات "بي إن سبورتس".

يُذكر أن منتخب البرازيل ينتظر الفائز من مباراة كولومبيا والأرجنتين، في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا، حيث يلتقي مع المتأهل في النهائي فجر الأحد المقبل.