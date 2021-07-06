شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يعد لاعبي الاتحاد بصرف مكافأة الفوز على الدراويش خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، لاعبى الفريق الأول، بصرف مكافآت الفوز على الإسماعيلي خلال ساعات، تحفيزا للنتائج المميزة التي يحققها الفريق في آخر الجولات بالدوري، حيث حقق زعيم الثغر انتصارا ثمينا على أسوان، ثم تعادلا مُرضيا أمام المحلة وعودة للانتصارات مرة أخرى على حساب الإسماعيلى.

وهنأ مصيلحى الجهاز الفنى واللاعبين بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الدراويش والذي أعاد الاتحاد مرة أخرى للمنافسة على مقعد بالمربع الذهبي وبالتالي تعزيز فرص العودة للمنافسات القارية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحى، صبرى رحيل، محمود رزق، السيد سالم، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح، خالد الغندور، فوزى الحناوى، عمار حمدى، خالد قمر.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.