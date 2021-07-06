شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد للمقاولون وموسيماني يستكشف الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويتدرب الفريق اليوم بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة مساء الأحد بإستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي في مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المقاولون العرب في الدوري من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف ذئاب الجبل قبل المباراة التي تجمعهما، في ظل رغبة الجهاز الفني في عبور المقاولون ومواصلة رحلة تجميع كل النقاط المتاحة لاستعادة صدارة الدوري.

ويرغب موسيماني في تحديد نقاط ضعف المقاولون قبل بناء الخطة التي يعتمد عليها في عبور منافسه ومعرفة أبرز المشاكل الفنية التي تواجه الذئاب، حيث حذر من خطورة المباراة لاسيما مع موقف المقاولون غير المطمئن بالدوري والذي سيلعب بكل ما أوتي من قوة لضمان الابتعاد عن منطقة الخطر ودخول المنطقة الدافئة بجدول الدوري.