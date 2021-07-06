شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت المنتخبات الوطنية فى عهد اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تقدم المنتخبات الوطنية النتائج المرجوة خلال الفترة الأخيرة وتحديدا فى عهد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية فى الوقت الحالى، سواء على مستوى منتخب الشباب لكرة القدم أو منتخبات الشاطئية أو الصالات.

خسر منتخب الصالات البطولة العربية التى أقيمت فى مصر فى شهر مايو الماضى رغم أنه كان المرشح الأول للفوز بها، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام المغرب فى المباراة النهائية بنتيجة 4-0.

وعقب الخروج من البطولة، أعلن هشام صالح المدير الفنى لمنتخب الصالات استقالته وأعلن أكثر من سبب للإستقالة أبرزها:

- تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021.