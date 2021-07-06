شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت المنتخبات الوطنية فى عهد اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لم تقدم المنتخبات الوطنية النتائج المرجوة خلال الفترة الأخيرة وتحديدا فى عهد اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية فى الوقت الحالى، سواء على مستوى منتخب الشباب لكرة القدم أو منتخبات الشاطئية أو الصالات.
خسر منتخب الصالات البطولة العربية التى أقيمت فى مصر فى شهر مايو الماضى رغم أنه كان المرشح الأول للفوز بها، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام المغرب فى المباراة النهائية بنتيجة 4-0.
وعقب الخروج من البطولة، أعلن هشام صالح المدير الفنى لمنتخب الصالات استقالته وأعلن أكثر من سبب للإستقالة أبرزها:
- تجميد المنتخب في الفترة من شهر ديسمبر 2020 حتى 2021.
-إلغاء جميع المباريات الودية في هذه الفترة.
-توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري بعد أن تم وعدنا بعدم المساس بالجهاز على الرغم من الصعود لكأس العالم.
-إلغاء البرنامج التدريبي للمنتخب حتي كأس العالم.
-إنتهاء الدوري المحلي في فبراير .. دوري ضعيف جدا.
-تخفيض رواتب الجهاز الفني بدون أي سبب.
-تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي في شهر إبريل بدون مدرب عام.
-الإشتراك في البطولة العربية في شهر مايو 2021 دون استشارة المدير الفني عن ميعادها ، و كان يمكن أن تؤجل شهرا للاستتعداد القوي وتم التحفظ.
-أول معسكر مغلق للاستعداد للبطولة العربية في 23 إبريل والبطولة سوف تبدأ يوم 20 مايو وهذا لا يكفي لقوة البطولة العربية و الفرق المشاركة.
-قبل البطولة العربية تم الاجتماع مع رئيس اللجنة الثلاثية و قد صرحت لهم بأن الفريق لا يستطيغع الوصول إلى النهائي بسبب الإعداد ..ولو هذا حدث يصبح إنجازاً ، ولكن تم الإنتقاد من رئيس اللجنة على الأداء بعكس ما تم الاتفاق عليه.منتخب الشاطئية يودع بطولة أفريقيا
ودع منتخب الشاطئية بطولة أمم افريقيا التى أقيمت بالسنغال فى شهر مايو الماضى، بعدما تلقى خسارة أمام نظيره منتخب المغرب بنتيجة 3-4.
واكتفى منتخب الشاطئية بتحقيق فوز وحيد فقط فى البطولة أمام سيشل، بينما خسر أمام موزمبيق والمغرب ليودع البطولة من الدور الأول.منتخب الشباب يفشل فى التتويج بالبطولة العربية على أرضه
خرج منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، من الدور قبل النهائى للبطولة العربية التى تقام فى مصر حاليا على يد السعودية بعدما خسر بنتيجة 3-2، وفشل الفراعنة فى الفوز بالبطولة التى تقام على أرض مصر.