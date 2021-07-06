شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مؤمن زكريا يقود الأهلى للفوز على المصرى فى أول مباراة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 يوليو 2015، استضاف الأهلى لأول مرة المصرى البورسعيدى بعد أحداث "بورسعيد 2012"، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع رقم "33" والتى أقيمت بشرم الشيخ لأول مرة فى تاريخ مسابقة الدورى، حقق الأهلى الباحث عن آماله فى الحفاظ على اللقب للموسم التاسع على التوالى فوزاً سهلاً بهدفين دون رد.

تقدم مؤمن زكريا برأسية فى الدقيقة السابعة إثر عرضية حسين السيد سكنت شباك محمد عواد "حارس المصرى آنذاك معارا من الإسماعيلى"، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى فى الدقيقة "21" من ضربة جزاء احتسبها الحكم محمد الحنفى.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.