شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب السعودية يواجه الجزائر اليوم فى نهائى كأس العرب بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب السعودية نظيره منتخب الجزائر، في نهائى كأس العرب للشباب على استاد الدفاع الجوى، فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

المنتخب الجزائري خاض مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت معه منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا، وتأهل وصيفا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز منتخب الجزائر على نظيره المغربي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يفوز على منتخب تونس 2 - 0 في الدور نصف النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي، وصيفا للمجموعة الرابعة التي ضمت معه منتخبات تونس واليمن وأوزبكستان، وجمع 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز المنتخب السعودي على "حامل اللقب" المنتخب السنغالي بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز على نظيره المصري 3 - 2 في المربع الذهبي.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة إسناد المباراة لطاقم حكام مكون من: الحكم الإماراتي سلطان محمد "حكم ساحة" ويعاونه كل من علي الميعيني "مساعد أول"، والقطري ماجد الشمري "مساعد ثان"، والقطري عبدالله الرويلي "حكم رابع" .