شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تشارك فى بطولة باشتاد للتنس بالسويد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك اليوم الاثنين، ميار شريف، بطلة مصر فى التنس والمصنفة 117 عالمياً، فى بطولة باشتاد بالسويد، حيث تعتبر ميار شريف المصنفة الثالثة فى هذه البطولة.

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.