بالفيديو.. البرازيل تتأهل لنهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل المنتخب البرازيلي تقدمه نحو الحفاظ على لقب بطولة كوبا أمريكا وتأهل إلى المباراة النهائية من النسخة الحالية المقامة على أرضه بالفوز 1-0 على بيرو وصيف بطل نسخة 2019 صباح الثلاثاء بنصف نهائي المسابقة.

ويدين منتخب البرازيل بالفضل في الفوز إلى لاعبه لوكاس باكيتا الذي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ35، وهو اللاعب نفسه الذي سجل هدف الانتصار في اللقاء الماضي ضد تشيلي بنفس النتيجة 1-0.

ويلتقي المنتخب البرازيلي، الذي يدربه المدير الفني تيتي، في المباراة النهائية مع الفائز من لقاء الأرجنتين وكولومبيا الذي يقام في الساعة الثالثة من فجر غد الأربعاء.

وكانت البرازيل تأهلت إلى نصف النهائي بإقصاء منتخب تشيلي، بينما وصل بيرو إلى المربع الذهبي على حساب باراجواي بركلات الترجيح.

ملخص المباراة:

دخل المنتخب البرازيلي في أجواء المباراة مبكرا وفرض سيطرته على الكرة ووصل إلى المرمى بعدة محاولات في أول عشر دقائق من اللقاء ولكن دون فرض خطورة على مرمى بيرو.

وفي الدقيقة الـ12، سدد كاسيميرو قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها حارس بيرو على مرتين.

وفي الدقيقة الـ19 وفي هجمة برازيلية من ثلاثة أرواح، واصل حارس بيرو تألقه بعدما أبعد ثلاث تسديدات من كاسيميرو، ريتشارليسون ونيمار ببراعة كبيرة، ليستمر التعادل السلبي.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ35 بعدما تمكن المنتخب البرازيلي من افتتاح التسجيل عن طريق لوكاس باكيتا، بعدما توغل نيمار داخل منطقة الجزاء وسط مدافعي بيرو، ليمرر الكرة إلى باكيتا داخل المنطقة ويحولها داخل الشباك.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني دون أن تأتي المباراة بأي جديد وسط فشل محاولات بيرو للتعادل، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

تشكيل البرازيل: إيدرسون، دانيلو، ماركينوس، تياجو سيلفا، لودي، كاسيميرو، فريد، لوكاس باكيتا، نيمار، إيفرتون ريبيرو، ريتشالسون.

تشكيل بيرو: بيدرو جاليسي، ألكسندر كالينز، كريستيان راموس، أندرسون سانتاماريا، ألدو كورزو، سيرجيو بينيا، ريناتو تابيا، يوشيمار يوتون، ميجيل تراوكو، كريستيان كويفي، جيانلوكا لابادولا.