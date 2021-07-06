سوق الانتقالات | اغلى 5 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد

عُرف عن مانشستر يونايتد دوماً أنه قبلة للمواهب التي تترعرع في كواليس ومنشآت النادي، وباللاعبين الذين يتم اكتشافهم ليدخلوا ضمن مدرسته الحميدة في عمل فني يصنعه المدرب، وكان السير أليكس فيرجسون هو صاحب تلك السنة الحميدة والتي جعلت الشياطين الحمر يتميزون عن غيرهم بالأصالة.

بعد العديد من الإنجازات والبطولات تغير الزمن خصوصاً مع ظهور قوى جديدة في الدوري الانجليزي في مقدمتهم تشيلسي ومانشستر سيتي، لذا أصبحت صفقات مانشستر يونايتد تستورد من الخارج حتى لو كان اللاعب في منتصف مسيرته الكروية مثلما حدث مع أنخل دي ماريا في صيف 20214.

في سياق هذا التقرير الرقمي، نستعرض معكم في الخليج 365 أغلى 5 صفقات في تاريخ مانشستر يونايتد، والتي كانت أغلبها تنتمي كما ستلاحظون في العقد الثالث من حقبة البريمرليج تحت إمرة عائلة جليزر، حيث أصبح لزاماً عليهم التوقيع مع اللاعبين الجاهزين أو استقدام المواهب المضمونة بدلاً من الصبر على اللاعبين الصاعدين من اكاديمية مانشستر يونايتد كما جرت العادة في فترة التسعينيات وبداية الألفية.

1- بول بوجبا – 95 مليون إسترليني

رحل بول بوجبا عن أكاديمية الشياطين الحُمر وانتقل بصورة مجانية إلى يوفنتوس في سوق يناير، الميركاتو الشتوي 2012، بسبب ضعف بل وانعدام حصوله على فرص واضحة من السير أليكس فيرجسون.

بعد تألقه مع البيانكونيري عاد بوجبا إلى الانضمام لفريق ملعب أولد ترافورد في أغلى صفقات مانشستر يونايتد عبر التاريخ حتى وقتنا هذا، وحتى بعد انضمام سانشو من دورتموند في صيف 2021، حافظ بول على مكانته في المركز الأول.

رحل بوجبا في صمت تام، ولم يتوقع أحد أن الفرنسي اليافع قادر على إحداث تأثير في الدوري الإيطالي، ولكن الغزال الأسمر فاجأ الجميع في يوفنتوس، ونال الصفة الأساسية مع فريق المدرب أنتونيو كونتي واحتفل بتحقيق الدوري الإيطالي لمرات متتالية كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015.

تألق اللاعب للنجم الفرنسي دفع مانشستر يونايتد نحو انفاق ما يقرب من 95 مليون جنيه إسترليني لإعادته إلى ملعب أولد ترافورد، وإن كانت الأمور لم تسر بعدها على ما يرام أو كما توقع بول ووكيل أعماله مينو رايولا بسبب علقية جوزيه مورينيو، ولكنه فاز مع اليونايتد بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدوري الأووبي كما فاز في فترة تواجده مع الشياطين الحُمر بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا في روسيا.

2- هاري ماجواير – 78 مليون إسترليني

تابع مانشستر يونايتد قلب الدفاع الإنجليزي هاري ماجواير بشكلٍ دقيق وخصوصاً بعد ظهوره في كأس العالم 2018 بصورة جيدة مع منتخب إنجلترا.

وقرر اليونايتد التعاقد مع ماجواير في صيف 2019 بمبلغ ضخم للغاية، أعاده بعد سنوات قليلة للانفاق ببزخ لكن هذه المرة من أجل مدافع جعل نفسه أحد أهم صفقات مانشستر يونايتد منذ سنوات.

صرف المدير التنفيذي لليونايتد إد وودوارد مبلغ 78 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات هاري ماجواير من ليستر سيتي بتوصية من أولي جونار سولشاير، ليصبح ثاني أغلى صفقات مانشستر يونايتد عبر التاريخ.

بالتأكيد احتاج ماجواير لبعض الوقت لاستيعاب صعوبة المهمة، وكيف يكون قائداً لدفاع مانشستر يونايتد، وبمرور الوقت اكتسب قيمة فنية كبيرة وأصبح من الأعمدة الأساسية في نفس الوقت لمنتخب إنجلترا.

وتأكد عشاق مانشستر يونايتد من قيمة ماجواير أكثر عندما استطاع التتويج بلقب أفضل لاعب في مباراة ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام منتخب ألمانيا، فضلاً عن حماية عرين الإنجليز دون تلقي أي هدف في 4 مباريات متتالية.

3- روميلو لوكاكو – 76 مليون إسترليني

استطاع مانشستر يونايتد أن يجعل من البلجيكي روميلو لوكاكو أحد صفقاته الثمينة في موسم 2017-2018 في وجود المدرب جوزيه مورينيو الذي أخرجه سابقاً من تشيلسي.

ولكن تألق روميلو لوكاكو مع إيفرتون جعله الاختيار الأمثل بالنسبة لإدارة مان يونايتد لتدعيم خط هجوم الفريق مقابل 76 مليون جنيه إسترليني في واحدة من أكبر الصفقات الهجومية في تاريخ النادي الأحمر.

وبسبب كثرة التغييرات الفنية في أولد ترافورد، وتواجد أكثر من لاعب يجيد في مركز روميلو لوكاكو، لم تسر الامور على ما يرام، وخاصة مع تراجع نتائج مانشستر يونايتد على الصعيدين المحلي والقاري.

اكتفى لوكاكو في نهاية المطاف بتسجيل 28 هدفاً خلال 66 مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان مقابل 66 مليون جنيه إسترليني، ليتجنب مانشستر يونايتد خسارة مادية فادحة كادت تحدث لو استمر اللاعب على دكة البدلاء أكثر من ذلك.

4- أنخل دي ماريا – 68 مليون إسترليني

مع قدوم المدرب الهولندي لويس فان خال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2014 لبداية مشروع جديد، كان يحتاج للاعبين أصحاب خبرة وتجربة في الملاعب الاوروبية ولذلك أوصى بإتمام صفقة الارجنتيني أنخل دي ماريا بطل دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في المباراة النهائية أمام أتلتيكو مدريد.

أنفق مانشستر يونايتد مبلغ 68 مليون جنيه إسترليني لضم أنخل دي ماريا من ريال مدريد ليجعله أغلى لاعب في تاريخ الفريق على الإطلاق ليحطم رقم خوان مانويل ماتا الذي كان الأغلى بعد انضمامه من تشيلسي في الميركاتو الشتوي بنفس السنة بحوالي 38 مليون جنيه إسترليني.

على أي حال، كانت صفقة أنخل دي ماريا واحدة من الصفقات مرتفعة الثمن في ذلك الوقت، وكان الارجنتيني نجماً ساطعاً وحاسماً بالفعل، لكنه لم يجد الظروف المناسبة للتأقلم على الحياة في مدينة مانشستر ومع أسلوب لعب مانشستر يونايتد والكرة الإنجليزية عمومًا وأسلوب المدرب لوي فان خال خصوصًا.

رحل أنخل دي ماريا بعدها في تحرك مفاجئ صوب باريس سان جيرمان بعد موسم واحد فقط مع اليونايتد سجل خلاله 3 أهداف في 27 مباراة، ليصبح أحد صفقات مانشستر يونايتد التي يريد نسيانها أيضاً أو يندم على تركها ترحل بتلك السرعة.

5- أنتوني مارسيال – 54 مليون إسترليني

تألق المهاجم الفرنسي الشاب أنتوني مارسيال في الدوري الفرنسي رفقة فريق موناكو، شجع مسؤولي مانشستر يونايتد على ضمه والتعويل عليه كصفقة للمستقبل وأحد اللاعبين الذين يمكن البناء عليهم مشروعاً طويل الامد.

وانتقل مارسيال بعمر الـ19 عاماً إلى صفوف الشياطين الحُمر في الميركاتو الصيفي 2015 مقابل 54 مليون جنيه إسترليني مع بعض الاضافات.

بعد 6 سنوات من هذ الانتقال يُمكن القول بأن مسيرة مارسيال في إنجلترا شهدت لحظات صعود وهبوط متكررة، حيث لم يستطع الحفاظ على أعلى مستوى ممكن، ورافقه سوء حظ كبير تعلق بكثرة تغيير المدربين ما بين فان خال وجوزيه مورينيو وسولشاير.

كان أفضل موسم لانتوني مارسيال 2019-2020 والذي سجل خلاله 17 هدفاً في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي، بينما كان مستواه في موسم 2021/2020 مخيباً للآمال بسبب الإصابات من جهة ولعدم قدرته على فرض نفسه على التشكيل الاساسي، الأمر الذي أخرجه من منظومة سولشاير وسط تألق غير عادي من راشفورد وكافاني وجرينوود.