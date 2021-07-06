محمد الفلاح - رسميا.. السماح بعودة الجماهير لمباريات الدوري الإنجليزي بشكل كامل

الثلاثاء 6 يوليه 2021

أكدت الحكومة البريطانية، رسميا، الإثنين، عودة الجماهير بشكل كامل للملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل (2021/2022).



وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن ملاعب كرة القدم ستمتلئ بالكامل بالجماهير اعتبارًا من 19 يوليو، وسيكون أمام الجماهير فرصة الحضور بشكل كامل موسم 2021/2022.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إنه سيبدأ العمل بذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يبدأ يوم 13 أغسطس، عندما يستضيف برينتفورد منافسه آرسنال.

ومنعت الجماهير من حضور مباريات كرة القدم منذ مارس 2020 بعد تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم السماح للجماهير بدخول الملاعب بشكل تدريجي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية، أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز البيان التالي: لقد غاب المشجعون بشكل كبير، لذا نرحب بإعلان الحكومة ونتطلع لحضور الجماهير للملاعب في موسم 2021/2022".

وأضافت: "سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة في كرة القدم والسلطات العامة ذات الصلة لضمان أن تتم العودة بكامل طاقتها بطريقة تحافظ على سلامة الجميع".

من جهتها ذكرت "ذا تايمز" إن هذا القرار يشكل دفعة كبيرة لمساهمي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن تضررت الأندية بشدة بعد قرار إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة.

وكانت هناك زيادات في أعداد الحضور منذ بداية يورو 2020، حيث فتح ملعب ويمبلي أبوابه أمام 22500 و45000 مشجع في دور المجموعات ودور الـ16 على التوالي.

ومن المقرر أن يستمر هذا المسار التصاعدي في مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك مساء يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يتحضر نحو 60 ألف مشجع إلى الملعب الذي يقع شمال غرب لندن.