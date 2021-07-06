شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يدعم خالد الغندور بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري اللاعب خالد الغندور، الذي تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت مساء الإثنين.

وكتبت الصفحة الرسمية: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، للاعبنا خالد الغندور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذى أصيب خلال مباراة اليوم أمام النادى الإسماعيلى".

وأعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى، والدكتور محمد عنان طبيب الفريق، تشخيص الإصابة بكسر بعظم الوجه، وسوف يُجرى اللاعب جراحة خلال الأيام القادمة.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي ، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحى، صبرى رحيل، محمود رزق، السيد سالم، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح، خالد الغندور، فوزى الحناوى، عمار حمدى، خالد قمر.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.