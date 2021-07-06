شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب لاعبيه بنقاط مباراتي المقاولون والمقاصة قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه، بضرورة استمرار الصحوة التي يعيشها الفريق الأحمر بعد الفوز عل سموحة برباعية نظيفة في الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري في مباراتيه القادمتين ضد المقاولون والمقاصة، قبل غلق ملف مسابقة الدوري وبدء التحضير لمباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب الأهلي في حسم نتيجة مباراتي المقاولون والمقاصة قبل غلق صفحة الدوري من أجل الاستعداد القوي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل طموح الجهاز الفني واللاعبين في حصد اللقب القاري والتتويج بالنجمة العاشرة في تاريخه والبطولة الأفريقية الثانية على التوالي، كما يرغب الأهلي في حصد الستة نقاط بمباراتي المقاولون والمقاصة لتعزيز موقفه في استعادة صدارة الدوري من غريمه الزمالك.

على جانب آخر، كشف بيتسو موسيماني أن استبدال الشناوي جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في المران الأخير قبل مباراة سموحة، مؤكدًا أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ومن ثم فضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة.

وقال إنه فضل الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني، مشددًا على أن أكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير، موضحا أن الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في ظل غياب لاعبي الفريق الذين سيوجدون مع المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن غياب ٥ لاعبين في هذا التوقيت من المنافسة على لقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية.