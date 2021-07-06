غورفينيك مدرباً لبطل فرنسا

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ليل (فرنسا) : أعلن ليل، المتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم، الإثنين تعيين جوسلين غورفينيك (49 عاماً) مدرباً لفريقه خلفاً لكريستوف غالتييه المنتقل إلى مواطنه نيس.

وأكد النادي الشمالي في بيان "يسر ليل الترحيب بوصول جوسلين غورفينيك. سينضم المدرب الجديد الذي استهل عمله بدءاً من هذه الأمسية إلى لاعبيه في هولندا في معسكر تدريبي قبيل انطلاق الموسم الجديد، قبل حفل تقديمه أمام وسائل الإعلام الأربعاء في لوشين".

مفاجآة

ويصب هذا التعيين ضمن خانة المفاجآت، حيث لم يسبق أن تم تداول اسم لاعب الوسط السابق لفرق نانت ومرسيليا ورين بين اسماء المدربين المرشحين لخلافة غالتييه، إذ ضمت اللائحة كلاً من البرازيلي الإيطالي تياغو موتا والمحليين لوران بلان وباتريك فييرا والسويسري لوسيان فافر.

كما كانت اسهم مدرب سمبدوريا الإيطالي الحالي المخضرم كلاوديو رانييري مرتفعة جداً، قبل الإعلان عن وصول غورفينيك.

وعاد لاعبو ليل إلى التمارين بعد يومين خصصا للاختبارات البدنية والكشف عن فيروس "كوفيد 19"، من دون اشراف أي مدرب رسمي.

وكان غالتييه غادر النادي بعد يومين من التتويج بلقب الـ"ليغ1" في أيار/مايو الماضي، إلاّ أن التأكيد الرسمي حصل في 28 حزيران/يونيو الماضي، حيث كان رئيس ليل أوليفييه ليتان في سعي دؤوب لإيجاد الخليف الأفضل.

وقرر ليتان التعاقد مع غورفينيك مدرب بوردو وغانغان السابق برغم ابتعاده عن المهام الفنية منذ عامين حيث كان يعمل محللا في قناة "كانال بلوس" الفرنسية.

وتعود آخر تجربة له على مقاعد المدربين مع غانغان في موسم 2018-2019 انتهت بالسقوط إلى الدرجة الثانية، علماً انه قاده إلى الأولى في عام 2013 والفوز بالكأس المحلية في العام التالي، وهو لقب غورفينيك الوحيد حتى الآن في مسيرته التدريبية.