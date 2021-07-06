شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب سيراميكا التعاقد مع مروان محسن؟.. عادل مصطفى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أن إدارة النادى لم تتواصل مع نظريتها في الأهلي من أجل ضم مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال مصطفى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مروان محسن من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ولكن الجهاز الفني في الوقت الحالي لم يستقر على قائمة الراحلين أو القادمين في الموسم الجديد وكذلك الحال ينطبق على محمد إبراهيم وصالح جمعة وما أثير عن انتقالهما للزمالك.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا في آخر 6 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

وغابت الانتصارات عن سيراميكا في آخر 6 مباريات، حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري، وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 35، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.