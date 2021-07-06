شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: لم نطلب بواليا ومروان من الأهلي.. وحسام وإبراهيم مستمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في استاد الإسماعيلية، ودخول الفريق المربع الذهبى في الدوري.

وقال محمد مصيلحى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "إصابة حسام عاشور ورزاق سيسيه وكريم الديب وخالد الغندور ضربت قوام الفريق، وحسام حسن قام بتصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول".

وأضاف رئيس الاتحاد: "حسام وإبراهيم حسن أكدا بقاءهما مع الاتحاد السكندرى في الموسم المقبل؛ لحبهما في الاتحاد والمجلس الحالي".

وتابع رئيس سيد البلد: "لم نطلب والتر بواليا أو مروان محسن من الأهلى حتى الآن، وننتظر طلبات حسام حسن للموسم المقبل في ظل علاقتنا الطيبة بالأهلى والزمالك".

واختتم مصيلحى: "التكفل بعلاج رزاق سيسيه شيء طبيعي؛ لأنه على قوة الاتحاد السكندري، وعرضت سفره إلى ألمانيا أو دبى من أجل علاجه، وأتمنى أن يوافق الزمالك على رحيله نهائيا للاتحاد".