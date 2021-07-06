شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفضيل: الزمالك استعان بشبيه لى ولفوا بيه التراك لإقناع الجماهير بإتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، أن الزمالك عرض عليه أضعاف أجره؛ من أجل الانضمام له قبل صفقته الشهيرة فى النادى الأهلي وسط صراع القطبين وقتها.

وقال عبد الفضيل، فى تصريح لبرنامج "البيت الكبير" الذى يقدمه النجم إسلام الشاطر على قناة النادي الأهلي: أن الزمالك وقتها استعان بشبيهه من أجل لف التراك أمام الجماهير فى مباراة ودية للإعلان عن إتمام الصفقة، مشيرا إلى أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيختار قرار الانضمام إلى الأهلى مثلما فعل.

بدأ عبد الفضيل مسيرته مع نادى الإسماعيلى وشارك فى (96) مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا خلال مشواره مع الدراويش، وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

وفضّل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب إلى الزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى الأهلى.

مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، وتوج بالدورى العام 3 مرات، وكأس السوبر المصرى مرة واحدة، ودورى أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.