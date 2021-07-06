شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يكشف سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف عبد الفضيل، نجم النادى الإسماعيلي و الأهلي سابقا، عن سبب اعتزاله كرة القدم مبكرا، مشيرا إلى أن تدريبات الحديد فى الجيم هى السبب الرئيسى.

وقال عبد الفضيل، فى تصريح لبرنامج "البيت الكبير" الذى يذاع على شاشة قناة النادى الأهلي، ويقدمه النجم إسلام الشاطر، إنه حذر ناشئي الأهلي من اللاعبين من تكرار نفس السيناريو، خاصة فى ظل اهتمامهم بالحديد فى الجيم.

ويقود شريف عبد الفضيل فريق 2003 بالأهلي منذ عدة أشهرخلفا لمحمد شرف، بعدما سبق وحقق نجاحات واضحة مع فريق 2005 بالنادي.

ويؤكد شريف عبد الفضيل أن مسئولى الأهلي يُقدمون كل سُبل الدعم والمساندة لقطاع الناشئين، الأمر الذى بدأ ينعكس إيجابا على كل الفرق.

وشدد عبد الفضيل على أن فرق القطاع تُكمّل بعضها، فالجميع يتسابق من أجل خدمة الكيان، مُقدما الشكر لجميع مسئولى القلعة الحمراء على هذه المساندة الواضحة، وفى مقدمتهم مجلس الإدارة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين.