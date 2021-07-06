شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: ديانج كان قريبا من المصري بـ45 ألف دولار فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجّر إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، مفاجأة من العيار الثقيل تخص لاعب وسط الأهلي أليو ديانج قائلا: "حينما كنا نتولى القيادة الفنية للنادي المصري، اتفقنا على ضم أليو ديانج مقابل 45 ألف دولار فقط، لكن الصفقة تعطلت لأسباب مختلفة، الآن اللاعب يساوى 10 مليون يورو".

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لو كانت لدى ميزانية مفتوحة لضم ثلاثة لاعبين من الأهلي والزمالك وبيراميدز كنت سأضم ديانج وزيزو ورمضان صبحي".

ويرى مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندري أن مبالغ وأرقام اللاعبين مبالغ فيها وغير مبررة في الفترة الأخيرة، قائلا: "الدوري بقي صعب، واللى مش هيقدر يقف في وجه هذه التطورات هيضيع".

وعن علاقته بالأهلي قال إبراهيم حسن: "أنا وحسام حسن اخترنا الأهلي بقلوبنا، وما زلنا نرتبط بهذا الكيان، دخلنا النادي في سن 11 سنة، وتربينا فيه لذلك احنا ولاد الأهلي، ولم نخسر بطولة في قطاع الناشئين".

والتمس حسن العذر لرمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بعد الانتقال لبيراميدز من صفوف الأهلي الذي وصفه بثروة كروية كبيرة لمصر، قائلا: "اللاعب يتعرض لضغوط كبيرة وكان الله في عونه، وهنا إذا كان الأهلي له الحق في اتخاذ القرار برحيل أي لاعب، فلماذا نلوم على لاعب يتخذ قرار الرحيل".