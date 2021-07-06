شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: نتمنى بقاء عمرو جمال معنا وسعداء بانضمام ناصر منسي للأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مهدى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، أن الفريق استعاد الكثير من مستواه، بعدما صادفه سوء حظ في المباريات السابقة، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري.

وقال أحمد مهدى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "نتطلع لأن يكون الفريق في المكانة التي تليق به في جدول الدورى، وواجهنا سوء حظ في المباريات الماضية".

وأضاف أحمد مهدى: "سعداء جدا بانضمام ناصر منسى إلى المنتخب الأولمبى، ونتمنى أن نقدم الكثير للمنتخبات، وهو ما انعكس على حالة اللاعب وسجل هدف الفوز على المقاولون".

وتابع مدير الكرة بالجيش: "مصير عمرو جمال في يد النادى الأهلي فقط، ونتمنى بقاء عمرو جمال معنا ولكن القرار النهائي يرجع لـ الأهلى واستعاد الكثير من مستواه، وهو مهاجم يصلح للمنتخبات والفرق الكبيرة، وطموحه سيحسم قراره".

واختتم: "عمرو مرعى سيعود إلى بيراميدز بعد نهاية هذا الموسم عقب انتهاء إعارته، ولم نحسم أي صفقات حاليا وكل تركيزنا في المباريات المتبقية في الدورى".