شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصليحي: تقدمنا بشكوى ضد روماريو ونعانى من غياب 12 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد مصليحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن فريقه خاض مباراة الإسماعيلي بغيابات وصلت إلى 12 لاعبًا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "إنهم تعرضوا لظروف صعبة في الفترة الماضية وغيابات كبيرة للإصابة وظروف مختلفة.

وأضاف: "الغيابات للاعبين أساسيين، ورغم ذلك نجحنا في تحقيق الانتصار على الإسماعيلي".

وتابع: "الأجانب لم يعودوا حتى الآن وتقدمنا بشكوى رسمية ضد روماريو وأكوي هرب ولم يرجع بعد انضمامه لمنتخب بلاده الأوغندي".

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 11 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

وانتهت مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بفوز زعيم الثغر 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق ارى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.