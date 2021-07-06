الاتحاد يرد.. هل تفاوض مع الأهلي لضم بواليا أو مروان محسن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه لم يتواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، بشان التعاقد مع مروان محسن أو والتر بواليا مهاجمي الفريق الأحمر.

وأشار مصيلحي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه يتمسك ببقاء رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار مع الاتحاد في المواسم المقبلة.

وقال مصيلحي: "لم نتحدث مع الأهلي للتعاقد مع مروان محسن أو والتر بواليا، علاقتنا جيدة جدًا بإدارته وكذلك مسؤولي الزمالك، لكن لم يحدث أي تواصل بشان اللاعبين".

وأكمل: "عقد رزاق سيسيه مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع مجانًا لأي فريق في يناير القادم".

واختتم: "بالتأكيد نريد بقاءه معنا في المواسم المقبلة، والزمالك متمسك به، لكن هل سيظل متمسكًا به بعد إصابته الطويلة".