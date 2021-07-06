مدير المقاصة: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمنى بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أن الأهلي يتفوق على الأبيض لأنه يتمتع بمجلس إدارة مميز.

وقال سليم، في ضيافة قناة "الزمالك" مساء الإثنين: "بإذن الله الزمالك بطل الدوري المصري، ولكنه يحتاج للاستقرار والهدوء".

وأضاف: "لماذا يتفوق الأهلي علينا؟ لأنه يملك مجلس إدارة محترم برئاسة محمود الخطيب والدنيا هادية، عندهم مشاكل بس مقفول عليها وبيحلوها".

وأتم المدير التنفيذي للمقاصة قائلا: "لو مفيش منغصات في الزمالك هاجي تاني ونحتفل بالدوري هنا".

يُذكر أن الزمالك يتصدر الدوري حاليا بفارق 16 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك ست مباريات مؤجلة.