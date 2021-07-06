نشرة الإثنين.. منتخب مصر لليد يخسر أمام فرنسا.. الزمالك يعلن قرار "فيفا" بشأن شكوى باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 5 يوليو 2021.

المقاصة يعلن موقفه من انضمام باسم مرسي للزمالك

كرة يد.. مصر تخسر أمام فرنسا بـ"سيناريو قاتل" استعدادًا للأولمبياد

دوري 99 ليس بينهم.. اتحاد الكرة يعلن اعتماد نتائج مسابقات الموسم

الاتحاد يهزم الإسماعيلي على ملعبه بثنائية ويدخل للمربع الذهبي

لقاء الفرص المهدرة.. دجلة والمقاصة يتعادلان في الدوري المصري

بالسعة الكاملة.. إنجلترا تعلن رفع قيود حضور المباريات قبل انطلاق بريميرليج

رسمياً.. إيبينجي مدرباً لـ"نهضة بركان" المغربي

على رأسهم الشناوي.. رباعي المنتخب الأولمبي يخضعون لكشف طبي شامل

بيراميدز يفقد جهود دونجا وإبراهيم عادل أمام الإنتاج بالدوري

"تخفيض العقوبة".. الزمالك يعلن قرار الفيفا بشأن شكوى باتشيكو

الزمالك عن ضم رمضان صبحي: من لا يتمنى ضم لاعبه مثله في فريقه؟