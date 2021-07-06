إبراهيم حسن يكشف كواليس فشل صفقة انتقال "ديانج" إلى المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي الاتحاد، كواليس مفاوضاته قبل أعوام للتعاقد مع المالي أليو ديانج، حين كان يتولي منصب مدير الكرة في نادي المصري البورسعيدي ومعه شقيقه حسام في منصب المدير الفني للفريق.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أرقام اللاعبين التي نسمع عنها حاليا مبالغ فيها وغير مبررة، لو وفرت لنا الأموال سأسعي للحصول على رمضان صبحي لاعب بيراميدز وزيزو وبنشرقي من الزمالك ومن الأهلي أليو ديانج".

وأضاف:" كنا سنضم اللاعب المالي اليو ديانج بـ 45 ألف دولار حين كنا ندرب المصري وتفاوضنا مع رئيس النادي هناك، فاتفقنا وكنا سنحصل على اللاعب لكن كانت ظروف المصري صعبة ولم ينفذوا الاتفاق وقتها وفشلت الصفقة".

وأوضح، أن رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر حاليا لكنه يتعرض لضغط بسبب قراره بالانتقال إلى نادي بيراميدز، وما قام به فعلناه قبل ذلك أنا وشقيقي حسام".

وأتم حسن تصريحاته:" رمضان صبحي ثروة كبيرة لمصر وسيكون عنصر هام في منتخب مصر الأول مع محمد صلاح في المستقبل".