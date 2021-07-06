الزمالك يكشف كواليس تخفيض غرامة باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كواليس تخفيض المدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو من مليون و700 ألف يورو إلى 450 ألف يورو.

وقال أدهم في تصريحات عبر قناة "الزمالك" الإثنين: "باتشيكو رحل عن نادي الزمالك وكان لديه مستحقات 445 ألف يورو، ولم نتمكن من الالتزام بها، فحرك المدرب شكوى لفيفا وطلب الحصول على مستحقاته كاملة".

وأضاف: "فيفا منح الزمالك مهلة حتى 11 مايو الماضي للرد على شكوى باتشيكو، ولكن لسبب ما لا نعرفه لم نرد، والمهلة انتهت"، وأرسلنا خطابا لباتشيكو لإبلاغه بأن نادي الزمالك ملتزم بسداد مستحقاته المتأخرة على ثلاثة أسقاط تنتهي في يوليو".

وكشف: "الزمالك لم يسدد الشرط الجزائري، وفيفا أرسل إخطارًا لنادي الزمالك يوم 23 مايو الماضي للمطالبة بالرد على شكوى باتشيكو، وتواصلنا مع مترجم باتشيكو والمحامي الخاص به لإنهاء الأزمة بشكل ودي، لكنه تمسك بالحصول على 700 ألف يورو".

وواصل: "أرسلنا خطابا لفيفا لشرح وضع النادي، وقلنا أن الوقت الذي من المفترض أن نرد خلاله على الشكوى حدث تغيير في الإدارة، ولذلك ساعدتنا تلك المذكرة".

وأكد: "أقرت لجنة فض المنازعات في فيفا بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط، أي تم تخفيضها بمقدار 250 ألف يورو بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك، ولدينا مهلة 45 يوما لسداد مستحقات المدرب".

وأتم قائلا: "لجنة فيفا أقرت بحصول مساعدي باتشيكو على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألف يورو".