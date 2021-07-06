إبراهيم حسن ينصح شوقي غريب: أكرم توفيق لا يكفي في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

وجه إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندري رسالة إلى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لتعديل قائمته قبل الذهاب إلى أوليمبياد طوكيو.

وفي تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار قال إبراهيم حسن :"لم يتحدث أي أحد في مصر عن أزمة وجود لاعب وسط دفاعي واحد فقط في قائمة المنتخب الأوليمبي".

وأعلن شوقي غريب قائمة منتخب مصر المشارك في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو هذا الصيف، مدعمة بثلاثة لاعبين من المنتخب الأول، وهم: محمد الشناوي، ومحمود الونش، وأحمد حجازي.

وأضاف إبراهيم حسن :"إذا كان بالإمكان أن يضيف شوقي غريب أكثر من لاعب وسط في القائمة أتمنى أن يحدث ذلك، أود تذكرته بذلك، لأننا لن نلعب ضد أثيوبيا أو موريتانيا في أوليمبياد طوكيو".

وأنهى إبراهيم حسن :"يجب أن يمتلك منتخب مصر ثلاثة لاعبين في خط الوسط الدفاعي على أعلى مستوى، لا يوجد لاعب أخر في القائمة يمكنه لعب هذا الدور، فقط أكرم توفيق وهذا لا يكفي".