حسام حسن: الأهلي قادر على تحقيق العاشرة.. وموسيماني حقق كل شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه تعرض لظروف صعبة خلال الفترة الماضية، لم يتعرض لها فريق في العالم، مشيرًا إلى أن يفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة وهذا أثر على الأداء والنتائج مؤخرا.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "رفضت عروض مغرية اكثر من مرة بسبب جماهير الاتحاد، وفضلت الاستمرار مع الفريق بسبب الجماهير ومجلس إدارة النادي".

وأضاف:" امكانيات بيراميدز الفنية لا تقل عن الأهلي والزمالك، لكن أقصى مركز ممكن أن يصل إليه هو المركز الثالث أو الرابع خلف الأهلي والزمالك".

وانتقل للحديث عن حظوظ الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب الرجاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتابع:" "الأهلي لديه امكانيات وقادر على تحقيق العاشرة والحادية عشر لأنه يملك لاعبين أصحاب خبرات والمنظومة داخل الأهلي تجبره على النجاح".

وأكمل:"الفشل مع الأهلي غير متاح، وصعب أن يدخل أي شخص منظومة الأهلي ولا يتعلم كيف يحصد البطولات".

واستطرد:"موسيماني ناجح مع الأهلي وحقق كل شيء مع الفريق ولا يوجد مدرب سيحقق أفضل من ذلك، حتى الآن هو ناجح بجهازه في وجود مجلس إدارة يسير بشكل منظم".

وأتم تصريحاته:" "الأهلي يملك كل أسباب النجاح، أفشة فارق جدا مع الفريق والخطأ وارد لأي لاعب، واللاعب ديانج من أفضل الصفقات في السنوات الأخيرة للأهلي ".