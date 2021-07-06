صفقات بيراميدز | مهاجم الرجاء يقترب رغم المغالاة في ثمنه!

يتصدر اسم مهاجم الرجاء المغربي بن مالانجو صفقات بيراميدز المحتمل حدوثها خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما تواصلت إدارة الناديين معًا خلال مباراتي نصف نهائي الكونفدرالية الشهر الماضي.

وجذب الهدّاف الكونجولي بن مالانجو أنظار مسؤولي بيراميدز خلال مواجهاته رفقة ناديه المغربي في بطولة الكونفدرالية، سواء في دور المجموعات أو في مباراتي نصف النهائي.

وكان بن مالانجو منذ فترة على لائحة صفقات الزمالك، ولكنه لم يقرر التحرك نحو فريق المدرب باتريس كارتيرون بسبب المشاكل المادية التي يعاني منها وقد تكلفه فرجاني ساسي هذا الصيف.

ويستعد بيراميدز حاليًا لحسم الصفقة وتقديم 4 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات بن مالانجو بحسب ما أكدته مصادر صحفية مصرية.

وينافس بيراميدز على الصفقة بعض الأندية الخليجية، حيث يُشاع أن هناك فريق قطري قدم عرضًا لضم بن مالانجو وبلغ قيمته 5 ملايين دولار.

ويبدو أن إدارة النسور في طريقها نحو الموافقة على رحيل بن مالانجو الذي سجل 19 هدفًا في منافسات البطولة المغربية منذ الموسم الماضي حتى الآن.

وشارك صاحب الـ27 عامًا مع الرجاء فى 34 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، ونجح فى تسجيل 20 هدفاً وصناعة 3 أهداف.

وسبق وواجه الكونجولي بن مالانجو الأندية المصرية في أكثر من مناسبة، حيث استطاع التسجيل في شباك الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.