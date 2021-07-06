يورو 2020 | أنت لا تعرف كيف تدافع..تعرف على تفاصيل مشاجرة بوجبا وفاران

ظهرت المزيد من التفاصيل عما حدث عقب انهيار منتخب فرنسا في يورو 2020، حيث تم الكشف عن شجار حدث بين بول بوجبا ورافائيل فاران وبنجامين بافار داخل غرف الملابس عقب الإقصاء من ثمن النهائي أمام منتخب سويسرا بفارق ركلات الجزاء.

وشوهد الثلاثة لاعبين يتشاجرون عقب صافرة نهاية مباراة دور الستة عشر، كما كان الوضع في المدرجات مع عائلاتهم وتحديدًا أسرة بوجبا التي تعرضت للنقد من والدة آدريان رابيو بسبب أداء لاعب مانشستر يونايتد في المباراة.

وتسببت المشاحنات بين أعضاء فريق المدرب ديدييه ديشان في حدوث اضطراب، أدى إلى حدوث واحدة من أسوأ المشاجرات بعد اتهام بوجبا من زميليه في خط الدفاع بعدم الدفاع بشكل كافٍ، والرعونة في لقطة فقدان الكرة قبل هدف سويسرا الثالث في نهاية الشوط الثاني.

وسجل لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة ليمنح فرنسا تقدمًا بنتيجة 3-1، لكن بعض زملائه لم يكونوا سعداء بمساهمات النجم في الطرف الآخر من الملعب.

ماذا حدث بين بوجبا وفاران؟

وصل حد التوتر إلى ذروته عندما عبّر بنجامين بافارد عن إحباطه من مساندة بوجبا للمُدافعين، وسرعان ما هاجم مدافع بايرن ميونخ زميله في الفريق.

همهم بافارد وفق صحيفة “لو باريزيان” في النفق بجوار بوجبا قائلاً: “أنت لا تدافع بما فيه الكفاية”. ثم رد بوجبا غاضبًا ليسأل: “ماذا قلت؟”

والتفت إليه بافارد بعدها ووجه له بعض الشتائم، قبل أن يتدخل “رافائيل فاران” وينتقد بوجبا لذات السبب، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي، تدخل على إثره اللاعبين وأوقفوا المهزلة التي حدثت أمام الجهاز الفني بقيادة “ديديه ديشان”.

ويقال أيضًا أن بوجبا اعتذر لفاران في غرفة الملابس بعد المباراة، لكن يبدو أن العلاقات بين العديد من اللاعبين لا تزال على صفيح ساخن.

ومن المفهوم أيضًا أن كيليان مبابي وأنطوان جريزمان على وجه الخصوص كانا فاترين تجاه بعضهما البعض، حيث أوضحت الصحيفة العاصمية أن الثنائي ليس على وفاق بعد البطولة.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي هو الذي أضاع الركلة الحاسمة، وأطاح بأحلام منتخب بلاده في المنافسات، بعد أداء “متواضع” منذ بداية يورو 2020.