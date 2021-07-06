تعرف على جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، في إطار منافسات الجولة 35، والتي شهدت تتويج فريق القوة الجوية باللقب قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وتوج فريق القوة الجوية بطلاً لمسابقة الدوري العراقي الممتاز 2020-21 للمرة الثانية عشر في تاريخه عقب فوزه على نادي النفط بأربعة أهداف لهدف، جاءت اهداف المباراة عن طريق كل من أيمن حسين (هدفين) وإحسان حداد، ولؤي ماجد، وذلك في الدقائق 21، 52، 76، و82، فيما سجل وليد كريم الهدف الوحيد لفريق النفط في الدقيقة 61.

بهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده لـ 79 نقطة مبتعداً بفارق 10 نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر الزوراء، الذي يمتلك 69 نقطة في المركز الثاني، واللقب هو الأول منذ أربعة مواسم.

وفي ختام مباريات اليوم الاثنين حقق الزوراء فوزاً صعباً أمام ضيفه النجف بثنائية اللاعب مهند عبد الرحيم كرار في الدقيقتين 30 و90 ليبتعد بتلك النتيجة في مركز الوصافة عن الشرطة بفارق 4 نقاط قبل لقاء الأخير يوم غد ضد الحدود لصالح نفس الجولة.

ومن المقرر ان تختتم منافسات الجولة الـ35 في الدوري العراقي يوم غد الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021 بمبارتي أربيل ضد الكهرباء ويليها الشرطة ضد الحدود، على ان تقام الجولة الـ36 يوم 10 يوليو 2021.

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 35

1- القوة الجوية 79 نقطة

2- الزوراء 69 نقطة

3- الشرطة 65 نقطة

4- النجف 65 نقطة

5- نفط الوسط 61 نقطة

6- أمانة بغداد 48 نقطة

7- النفط 46 نقطة

8- الميناء 45 نقطة

9- زاخو 43 نقطة

10- الكرخ 41 نقطة

11- نفط البصرة 41 نقطة

12- الكهرباء 39 نقطة

13- نفط ميسان 39 نقطة

14- أربيل 37 نقطة

15- القاسم 35 نقطة

16- الطلبة 34 نقطة

17- الديوانية 34 نقطة

18- الصناعات الكهربائية 33 نقطة

19- الحدود 27 نقطة

20- السماوة 26 نقطة