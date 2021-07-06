الامارات | 3 سباقات لمهرجان منصور بن زايد للخيول في «لاتست»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سباقات لمهرجان منصور بن زايد للخيول في «لاتست» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، اليوم، بثلاثة سباقات مثيرة، على مضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويستهدف «ابن غدير»، لياس لإدارة سباقات الخيل، كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد (كوب دو سود كويست دوبور سانج) للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو، لمسافة 1900 متر، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وكان «ابن غدير»، العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دو جوليمين، قد فاز بسباق جان فرانسوا بيرنارد، ولم يخرج من مراكز الصدارة في سباقات الفئة الأولى، والثانية، والثالثة، ويقوده اليوم ايملين ريفولت.

وأقوى المرشحين هو الجواد «إبراز»، بإشراف جوليان سمارت، الفائز بسباقات عدة في الفئة الأولى، ويقوده اليوم الفارس ماكسيم جيون.

وخصص كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد «بري بنجالي دالبريه»، البالغة جائزته المالية 18 ألف يورو، للخيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز «زين الهلا»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة لوري فولارد، و«زد اف المزون»، بإشراف تي لومير، وقيادة فابريس فيرون، و«صفوة» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

ويجتذب كأس مهرجان سباقات منصور بن زايد (كريتريوم دو بوليشيس)، البالغة جائزته 30 ألف يورو، لمسافة 1900 متر، ست مهرات وأفراس في سن أربع سنوات فما فوق.

ويتصدر القائمة «مونيا»، بإشراف جوليان سمارت، وقيادة ماكسيم جيون، و«ارتميس» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة اوليفييه بيلييه، و«ليدي برنسيس»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان اوج.

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