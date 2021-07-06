الامارات | «حورية» بطلة كأس الوثبة في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «حورية» بطلة كأس الوثبة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفرت المهرة «حورية» لإسطبلات شادويل بفرنسا، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار بومبادور الفرنسي، وذلك برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم للاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق، البالغة جائزته المالية 12 ألف يورو، والذي أقيم على المضمار الرملي لمسافة 1200 متر، 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، والتي تسعى لوضع بصمتها، والانطلاقة نحو النجومية في السباقات الأوروبية.

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